Жестокое убийство Даши Лукьяненко под Одессой: суд принял новое решение по подозреваемому

Суд продлил арест подозреваемому в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко под Одессой 22-летнему Николаю Тарасову до 8 февраля.

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Подозреваемого Тарасова переведут в Одесское СИЗО, такое постановление было принято Киевским районным судом города Одессы.

"Только завершилось заседание, на котором обвиняемому Николаю Тарасову было продлена мера пресечения содержания под стражей до 8 февраля без права внесения залога", - рассказал корреспондент.

Во время заседания адвокат родителей погибшей девочки ходатайствовал относительно того, чтобы перевести подозреваемого в Одесский следственный изолятор.

"Тарасов находился, по словам стороны обвинения, в достаточно комфортных для себя условиях, а именно в камере на одного в изоляторе временного содержания. Как предполагают участники процесса, для безопасности подсудимого", - рассказал журналист.

Отмечается, что судья удовлетворил ходатайство адвоката. В судебном процессе объявлен перерыв до 9 января 2020 года.

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13 июня в Ивановке Одесской области пропала 11-летняя школьница Даша Лукьяненко - девочка пошла на занятия в танцевальный кружок, но домой не вернулись. Ее родители обратились в полицию, началась спецоперация по поиску школьницы.

19 июня тело девочки обнаружили в выгребной яме в одном из домовладений Ивановки. Вскоре по подозрению в убийстве и изнасиловании Даши Лукьяненко задержали местного жителя, 22-летнего Николая Тарасова. Мужчина сознался в преступлении. По словам подозреваемого, он затащил девочку в дом, задушил ее, после чего раздел и бросил тело в выгребную яму.

21 июня Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения Николаю Тарасову - подозреваемый был взят под стражу без права на залог. Его подозревают по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - "похищение", "покушение на изнасилование несовершеннолетнего", "убийство несовершеннолетнего, сопряженное с изнасилованием" и "надругательство над телом".

Жители Ивановки угрожают семье убийцы Даши Лукьяненко и даже хотели сжечь ее живьем. Мать Тарасова призналась, что они решили покинуть город, но до окончания следствия не могут этого сделать.

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Как сообщал "Апостроф", в районном центре Ивановка Одесской области установили скульптуру девочки-ангела с корзиной цветов в руках в память о Даше Лукьяненко - 11-летней девочке, которую жестоко убили прошлым летом.