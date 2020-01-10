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Швейцарский суд обязал Россию выплатить компенсацию украинским фирмам

пятница, 10 января 2020, 17:27
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Федеральный суд Швейцарии постановил,что в связи с аннексией Крыма в 2014 году Россия обязывается выплатить компенсацию 12 украинским фирмам в размере 80 миллионов швейцарских франков ($82,1 миллиона).

Об этом сообщает Swiss info.

Компенсация связана с возмещением украинским фирмам убытков из-за конфискации их имущества.

В двух решениях, опубликованных в четверг, суд отклонил апелляции российского государства на решения, вынесенные Международным арбитражным судом в Женеве в апреле прошлого года.

Россия утверждала, что женевский суд не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

Она также утверждала, что аргумент, выдвинутый украинскими фирмами, которые заявили, что они должны быть защищены соглашением о защите инвестиций между Россией и Украиной 1998 года, неприменим.

Федеральный суд в Лозанне считает, что компетенцию суда в Женеве нельзя ставить под сомнение. Она уже была подтверждена на предыдущем слушании в октябре 2018 года, на котором суд также отклонил аргумент России о соглашении 1998 года.

За возмещением убытков в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге обратились 12 украинских компаний, среди них Укрнафта, подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее была связана с группой компаний Игоря Коломойского.

Напомним, что Украина направила ноту протеста России в связи с незаконным визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

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