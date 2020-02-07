Дело "Квазара": "Сбербанк" подал в ГБР заявление на судью Кравчука

Государственное бюро расследований будет изучать деятельность судьи Северного апелляционного хозсуда Геннадия Кравчука, уличенного в манипуляциях при рассмотрении спора АО "Сбербанк" с ЧАО "Квазар" о задолженности на сумму более 100 млн грн.

Соответствующее заявление "Сбербанк" подал в ГБР, об этом сообщил начальник отдела взыскания долгов АО "Сбербанк" Богдан Кузняк, передают "Украинские новости".

Также банк направил жалобу на действия судьи в Высший совет правосудия.

Ранее СМИ сообщали, что судья Кравчук может пребывать в сговоре с народным депутатом от партии "Слуга народа" Михаилом Новиковым и его компанией "Новиков и партнеры", которая представляет интересы ЧАО "Квазар" в спорах со "Сбербанком". Речь идет о невыполнении "Квазаром" обязательств по договору кредитной линии на сумму свыше 6,3 млн евро, а также долгов по процентам, пене за просрочку на сумму более 300 млн грн.

"В связи с неисполнением "Квазаром" обязательств, "Сбербанк" обратился в суд. В рамках процедуры взыскания долга, на основании исполнительной надписи нотариуса ряд объектов недвижимости, которые находились в собственности ЧАО "Квазар" перешли в собственность АО "Сбербанк" по начальной цене третьих публичных торгов. Непогашенной осталась задолженность на сумму более 100 млн грн", - отметил Богдан Кузняк.

По его словам, банк уверен в незаконности действий судьи Кравчука, который рассматривает дело.

"Спор находится на рассмотрении в Северном суде более полугода. За этот период не единожды меняли состав коллегии в связи с отпусками судей. Несмотря на отпуск председательствующего судьи, дело было перенесено на другую дату без изменения состава суда. Считаем такие действия судьи противоречащими законодательству. Поэтому мы подали жалобу в Высший совет правосудия и направили заявление о преступлении в ГБР", - подчеркнул Кузняк.

В банке не подтвердили и не опровергли информацию СМИ о давлении или влиянии на суд народного депутата Михаила Новикова.

"У нас нет информации, участвовал ли этот депутат в деле. Но мы можем подтвердить, что интересы ЧАО "Квазар" представляет адвокат Дмитрий Чабан, который, согласно открытым данным, является управляющим партнером компании "Новиков и партнеры", - сказал Кузняк.

Он заявил, что правовая позиция банка в споре с ЧАО "Квазар" базируется на действующем украинском законодательстве с целью защиты интересов вкладчиков.