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НБУ и "ПриватБанк" проиграли в тяжбе с заводом Коломойского: подробности дела

пятница, 06 марта 2020, 11:45
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Северный апелляционный хозяйственный суд назвал обоснованными претензии предприятия бизнесмена Игоря Коломойского на 22 млн гривен к банку "Приватбанк" и Национальному банку Украины.

Об этом сообщает издание Finbalance.

Так, суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 17 декабря 2019 года, который удовлетворил претензии "Никопольского завода ферросплавов" к "Приватбанку". Общая сумма претензий - 21,85 млн грн. В материалах дела указывается, что именно такую сумму в рамках мирового соглашения завод выплатил НБУ в качестве части погашения задолженности ПриватБанка. В то же время задолженность была сформирована из-за рефинансирования банка.

"НЗФ передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующее обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,85 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением. Ранее НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был НЗФ, и она предусматривала возможность выплаты суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. Причем 06.09.2019 года завод досрочно погасил всю задолженность", - сообщили в издании.

Как сообщал "Апостроф", ранее Верховный суд отклонил кассационную жалобу Национального банка и не позволил взыскать залоговое имущество компании, связанной с экс-владельцем "ПриватБанка" Игорем Коломойским.

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