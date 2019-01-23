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Тимошенко подала документы в ЦИК

среда, 23 января 2019, 11:18

Юлия Тимошенко вместе с командой подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост президента.

Лидер "Батькивщины" заявила журналистам, что уже готов календарный план реализации ее Нового курса.

Председатель партии напомнила, что в течение нескольких последних лет лично собирала "интеллектуальных, талантливых, сильных, патриотических людей, ученых, представителей гражданского общества, правоведов, визионеров - для того, чтобы иметь возможность создать правильный путь и правильный курс Украины".

Напомним, 22 января в рамках Форума единения, который состоялся в Киеве, съезд партии "Батькивщина" выдвинул Юлию Тимошенко кандидатом на пост Президента Украины.

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