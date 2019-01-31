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Тимошенко назвали единственным кандидатом, кто предложил стратегию мира без уступок России

четверг, 31 января 2019, 11:53

Юлия Тимошенко - единственный кандидат в президенты воюющей Украины, который сформулировал стратегию восстановления мира без территориальных и политических уступок агрессору, а также предложил ее для широкого общественного обсуждения.

Об этом Координатор Военного кабинета Юлии Тимошенко Андрей Сенченко написал на своей странице в Facebook.

По его словам, предложенная лидером «Батькивщины» вместе с лучшими специалистами стратегия мира и безопасности дает ответы на важнейшие вопросы: как восстановить мир, как вернуть Крым и Донбасс, как обеспечить безопасность страны и каждой украинской семьи на будущее.

Сенченко отметил: к сожалению, официальный старт президентской предвыборной кампании продемонстрировал, что замораживание конфликта, а по сути, молчаливый отказ от Крыма и Донбасса, - самая популярная «стратегия» большинства кандидатов.

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