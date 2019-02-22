Президентские выборы должны привести к изменениям - Тимошенко

После Революции Достоинства основой президентской кампании-2019 должна была стать положительная дискуссия вокруг ценностей, смыслов и правильных стратегий ради будущего Украины.

Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

«Мы были убеждены: только такая положительная дискуссия даст возможность украинцам понять, что страна движется вперед, строится, что у нас есть шанс закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения. Именно для этого и был создан Новый курс Украины. Сегодня мы понимаем, что такая дискуссия власти не нужна. Старая система привыкла жить так, как она живет», - сказала лидер «Батькивщины».

Тимошенко заявила, что после поездок по стране и общения с людьми и соратниками на местах она готова выделить 5 технологий масштабной фальсификации, которую использует власть.

Первая схема, которая уже покрыла все регионы - прямой, черный подкуп наличными. Второй элемент фальсификации - прямое использование для подкупа бюджетных средств. Еще одна технология подкупа - выдача монетизированных субсидий. Регистрация технических кандидатов - четвертая составляющая. Легализовать будущий подкуп и фальсификации должен пятый элемент - заказные социсследования.