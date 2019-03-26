Тимошенко пояснила, в чем заключается миссия нового президента Украины

Введение новой системы управления страной, в которой каждый будет равным перед законом, а ответственность за его нарушение будет неотвратимой - это миссия нового президента Украины.

Такое убеждение Юлия Тимошенко высказала во время программы «Свобода слова» на ICTV.

По словам лидера «Батькивщины», выборы - это шанс и право людей изменить действующую власть на команду, которая предложит кардинально иной порядок принятия решений, а не просто изменит фамилии на должностях.

Она напомнила о скандале с разоблачением сделок по разграблению армии. Глава партии возмутилась тем, что привлечь виновных к ответственности оказалось невозможным. Тимошенко заверила: после выборов новый глава государства изменит эту машину власти и ни у кого не будет иммунитета, неприкосновенности: ни у президента, ни у судей, ни у силовиков.

«Когда они будут знать, что будут отвечать в ту самую минуту, как нарушили закон, тогда страна начнет жить. Закон будет работать, так как вся система будет так настроена», - отметила кандидат в президенты.

В новой системе управления страной, которая будет принято демократическим путем - через референдум, народ не будет лишним и каждый за все будет отвечать перед законом.

«Если мы это сделаем, мы получим Украину, которая покажет свою силу в глобальном пространстве», - отметила лидер партии.

Тимошенко заверила, что выход есть и он в наших руках. Инициированный ею и разработанный с лучшими специалистами страны Новый курс - пошаговый план развития Украины - поможет реализовать изменения.