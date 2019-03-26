РУС. | УКР.

вторник, 26 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 марта

11:49
Боевики ДНР придумали смешные акции с "орденом" для Порошенко: фото
11:47
​В Украине закрыли коррупционное дело против одиозного экс-соратника Януковича
11:45
​В России колонна танков устроила ДТП: опубликованы видео
11:35
​Высокая явка избирателей поставит крест на манипуляциях - Бойко
11:33
Путинский генерал сделал заявление о "пополнении" у Керченского моста
11:10
Такого не ждал: Шевченко объяснил результат матча с Люксембургом
11:10
Звезда "Игры престолов" предположил, чем закончится сериал
11:07
Тимошенко пояснила, в чем заключается миссия нового президента Украины
11:04
В жутком ДТП в Одессе погибла родственница звезды Голливуда
11:04
Племянника Пугачевой на большой скорости сбил автомобиль
10:53
​Гибель в Одессе детей известных бизнесменов: появились фото с похорон мажора
10:44
Хотят смесь Иисуса и Наполеона: известный писатель жестко высказался про украинцев
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Тимошенко пояснила, в чем заключается миссия нового президента Украины

вторник, 26 марта 2019, 11:07

Введение новой системы управления страной, в которой каждый будет равным перед законом, а ответственность за его нарушение будет неотвратимой - это миссия нового президента Украины.

Такое убеждение Юлия Тимошенко высказала во время программы «Свобода слова» на ICTV.

По словам лидера «Батькивщины», выборы - это шанс и право людей изменить действующую власть на команду, которая предложит кардинально иной порядок принятия решений, а не просто изменит фамилии на должностях.

Она напомнила о скандале с разоблачением сделок по разграблению армии. Глава партии возмутилась тем, что привлечь виновных к ответственности оказалось невозможным. Тимошенко заверила: после выборов новый глава государства изменит эту машину власти и ни у кого не будет иммунитета, неприкосновенности: ни у президента, ни у судей, ни у силовиков.

«Когда они будут знать, что будут отвечать в ту самую минуту, как нарушили закон, тогда страна начнет жить. Закон будет работать, так как вся система будет так настроена», - отметила кандидат в президенты.

В новой системе управления страной, которая будет принято демократическим путем - через референдум, народ не будет лишним и каждый за все будет отвечать перед законом.

«Если мы это сделаем, мы получим Украину, которая покажет свою силу в глобальном пространстве», - отметила лидер партии.

Тимошенко заверила, что выход есть и он в наших руках. Инициированный ею и разработанный с лучшими специалистами страны Новый курс - пошаговый план развития Украины - поможет реализовать изменения.

Фотовзгляд

Все галереи
Красная дорожка с церемонии награждения музыкальной премии YUNA-2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Средний класс в поисках выбора: в Украине зарождается новая политсила

Эпоха постправды: почему побеждает технология популизма

Яценюк юлит: какое будущее готовит "Народному фронту" его лидер

Минус или плюс: что ожидает Оппоблок после изгнания из фракции Бойко и Левочкина

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: