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Ляшко принял участие в акции на Софийской площади с участием ветеранов двух войн: видео

четверг, 09 мая 2019, 17:13
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На акцию "Украинский бессмертный полк" пришли ветераны войны на Донбассе, чтобы почтить память погибших побратимов, а также ветераны Второй мировой, которых осталось очень мало.

Об этом сообщает пресс-служба Радикальной партии.

Присутствующий на акции Олег Ляшко пообщался с 95-летней зенитчицей Анной Кирилловной и 92-летней партизанкой Галиной Федоровной, которые рассказали, как воевали и копали окопы. Анна Кирилловна ушла на фронт в 17 лет, а вернулась после победы и потом всю жизнь работала в деревне. Галина Федоровна тоже прошла войну, а ее внук сейчас является ветераном АТО. Обе женщины в этом почтенном возрасте сохранили светлый ум и доброе сердце. Олег Ляшко, стоя между ними, загадал желание.

"Хочу загадать желание, чтобы вы прожили по 130 лет при здравой памяти и чтобы никогда в вашей жизни, в жизни ваших детей и внуков, не было ни горя, ни войны, ни слез. Мое самое главное желание - чтобы в Украине все было хорошо и к вам было уважение", - признался нардеп.

"Такое, как мы переживали, не дай Бог никому. Я не сидела на кресле, а все время работала", - рассказала Анна Кирилловна в ответ. А потом обратилась ко всем участникам акции с пожеланиями мира и добра.

"Дай Бог, чтобы закончилась та война, чтобы не мучились дети там, потому что это страшно, мы ту работу знаем", - рассказала 95-летняя бабушка, едва сдерживая слезы.

Ляшко подчеркнул, что главная задача нового президента - восстановление справедливого мира и возвращение территорий.

"Война - это такая зараза, которая заденет каждого. Если кто-то думает, что его пронесет, то он ошибается. Очень важно, чтобы в Украине не было войны, надо восстановить мир и вернуть территории. Я уверен, что этого хотят все украинцы и ждут от новоизбранного президента жестких действий по защите страны, восстановлению справедливого мира и возвращению территорий", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что не позволит никому унижать ветеранов Второй мировой войны.

"8, 9 мая - дни, когда мы вспоминаем миллионы жертв, украинский народ отдал в борьбе против нацизма. Не чтить подвиг наших бабушек, дедушек, наших Героев - это очень не честно. 10 миллионов украинцев отдали свои жизни, освобождая нашу страну от нацистской чумы. и они воевали не "за родину, за Сталина". Они сражались за свой дом, за свою семью, за свою землю. Надо обязательно чтить память этих Героев и не паразитировать, не политизировать, как это делает пророссийская, промосковская колонна. Они фактически политизируют память Второй мировой, при этом делают вид, что в Украине нет новых героев и новой войны, которую ведет Россия. Мы чтим память павших и во Второй мировой, и в нынешней российско-украинской войне", - подчеркнул Ляшко.

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