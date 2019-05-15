"Народный фронт" назвал виновных в расшатывании ситуации вокруг Православной церкви Украины

Фракция "Народный фронт" призвала коллег по парламенту поддержать Украинскую православную церковь и не допустить расшатывания ситуации вокруг нее со стороны страны-агрессора РФ.

Об этом заявил представитель фракции Виктор Еленский во время выступления с парламентской трибуны, передает пресс-служба политсилы.

"Томос, который получила Православная церковь Украины - такой же, как получила православная церковь Албании и Сербии, Болгарии и Румынии, Польши и Чешских земель. Есть только одно отличие: никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах православная церковь не получала Томос при таком бешеном сопротивлении ядерной державы, как это было в 2018-2019 годах," -подчеркнул он.

Еленский заявил, что во всех процессах, которые пытаются подточить Православную церковь Украины, страна имеет дело с российским государством.

"Воспользовавшись транзитным периодом, воспользовавшись тем, что один президент уходит, а другой, его преемник, еще не пришел, российское государство пытается отобрать у Украины Томос. Российское государство пытается расшатать ситуацию, пользуясь мелочными интересами некоторых людей, амбициями, которым мы должны дать отпор", - пояснил представитель "Народного фронта".

Он призвал коллег по парламенту противостоять попыткам расшатать ситуацию вокруг Православной церкви Украины.

"Мы должны дать очень четкий сигнал, что мы поддерживаем Православную церковь Украины в ее каноническом статусе. Что мы поддерживаем ее предстоятеля митрополита Епифания. Что мы поддерживаем все шаги по развитию этой церкви, развитию школ в этой церкви, развитию образования и духовного обучения. Мы должны сказать решительное "нет" всем попыткам расшатать ПЦУ… Мы должны поддержать во всех начинаниях Православную церковь Украины, духовенство, епископат и те десятки тысяч людей, которые в январе 2019 года плакали на Софийской площади, когда ПЦУ впервые в своей тысячелетней истории получила свою законную каноническую независимость", - подытожил депутат.