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Рада не может эффективно работать после указа Зеленского о ее роспуске – "Народный фронт"

понедельник, 27 мая 2019, 13:05
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Во фракции "Народный фронт" в ответ на обращение президента Зеленского к народным депутатам отметили, что парламент был готов работать над реформами, однако после его роспуска работа уже не может быть эффективной.

Об этом во время согласительного совета сказал руководитель фракции Максим Бурбак, передает пресс-служба политсилы.

"В ответ на сегодняшнее заявление президента Зеленского хочу от имени фракции "Народный фронт" заявить следующее: мы готовы были голосовать за реформы. И обращались к президенту. Мы заявили: новый президент - новая коалиция, новый порядок дня. В результате получили нового президента, но со старыми подходами", - подчеркнул Бурбаки.

Он подчеркнул, что именно решение главы государства фактически остановило эффективную работу парламента.

"Совет распущена президентом. Как распущена Рада может быть эффективной?", - спросил руководитель фракции НФ.

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