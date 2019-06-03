Тимошенко призвала парламент и правительство сосредоточиться на реформах в интересах населения

Вопреки ожиданиям украинцев, у власти осталось старое правительство, которое с 1 июня снова повышает цены на газ.

Об этом Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и групп, передает пресс-служба "Батькивщины".

"В мире сегодня цена на газ уже достигает 150 долл за тысячу кубометров, а нашим людям его по 320 долл продают. Кто дал право на такое издевательство над людьми?", - возмутилась лидер "Батькивщины".

По ее словам, повышение цен на газ для украинцев на фоне падения цен в мире - является уголовным преступлением. Она призвала депутатов отложить все второстепенные вопросы и сосредоточиться на изменениях в интересах людей.

Кроме того, председатель партии "Батькивщина" выразила обеспокоенность тем, что чиновники и депутаты цепляются за кресла и пытаются сорвать досрочные выборы.

"Безотлагательно надо было распускать парламент и назначать новое правительство через создание коалиции в новой Раде. Но сегодня под угрозой проведение досрочных парламентских выборов. С помощью Конституционного Суда (КС), частично сформированного еще во времена Януковича, все это болото в парламенте хочет пролонгировать свою жизнь к осени вместе с повышением тарифов, снижением зарплат, отсутствием бюджетной стратегии. КС планирует стать соучастником того, чтобы сорвать досрочные выборы в Раду", - пояснила она.

Юлия Тимошенко напомнила суду, что три года коалиции не существует, три года нарушается Конституция и "вместо коалиции есть ситуативные собрания под отдельные лоббистские законы, которые сделали страну беднее".

"О срыве досрочных выборов речи быть не может. 21 июля запланировали – значит, выборы должны быть проведены 21 июля. Если старая система вместе с КС сорвет их - это будет сделано вопреки интересам народа", - подытожила лидер "Батькивщины".