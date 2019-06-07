Цель "Оппозиционной платформы - За жизнь" - возвращение мира в Украину - Королевская

Основная цель "Оппозиционной платформы – За жизнь" – возвращение мира в Украину и стабильное развитие государства.

Об этом во время Всеукраинского объединительного съезда "Оппозиционной платформы – За жизнь" заявила народный депутат Наталия Королевская.

"Мы здесь с главной исторической миссией – объединиться и действовать, чтобы вернуть мир в Украину. Мы собрали в кулак волю и веру с главной целью: пойти и победить партии войны, от режима которых за пять лет пострадал каждый человек в нашей стране. И мы абсолютно уверены: наша большая профессиональная команда мира сможет это сделать! Защитить детей, ветеранов и пенсионеров, пересмотреть реформы власти, остановить грабеж людей через цены и тарифы, защитить мирных людей, которые проживают по обе стороны линии разграничения. Наша цель – вернуть свою страну – мирную и процветающую!" – акцентировала Королевская.

По её словам, у украинцев сегодня есть уникальный шанс объединиться ради мира, ради того, чтобы строить, а не разрушать.

"Как сказал Нельсон Мандела, воевать и разрушать очень легко, но настоящие герои – те, кто устанавливает мир и начинает строить. И сегодня у нас с вами есть уникальный шанс и уникальная возможность объединить людей ради того, чтобы добиться мира, чтобы строить и побеждать. Потому что нам, как никогда, нужна одна на всех победа!" – добавила Королевская.

В четверг, 6 июня, прошел Всеукраинский объединительный съезд "Оппозиционной платформы – За жизнь", на котором была представлена первая десятка в партийном списке на выборы Верховной Рады.