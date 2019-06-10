"Батькивщина" не допустит капитуляции в переговорах по Крыму и Донбассу - Тимошенко

Команда "Батькивщины" в будущем парламенте не допустит капитуляции в переговорах по возвращению Крыма и Донбасса и намерена отстаивать национальные интересы.

Об этом заявила лидер партии Юлия Тимошенко во время XIV съезда ВО "Батькивщина".

"Важно сделать так, чтобы наша команда в парламенте не допустила в мирных переговорах о возвращении Крыма и Донбасса любой капитуляции или умаление украинских национальных интересов. Чтобы никогда и никто не смог приторговывать нашим Крымом", - сказала она.

"Батькивщина" сделает все, чтобы в ближайшее время обменять заложников военнопленных, политзаключенных - "всех на всех" - и дать Украине веру, что это возможно", - заверила Тимошенко.

"Точно знаю, что у нас будет мир, у нас будет успешность и у нас будут счастливы люди! И я хочу попросить вас, чтобы мы работали не наа парламентские выборы, а на настоящие, реальные результаты, которые должен получить каждый человек", - подытожила лидер "Батькивщины".