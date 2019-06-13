Мистер оффшор: в списках "Слуги народа" нашли скандального дельца

От партии "Слуга народа" на выборы в Верховную Раду по 205 мажоритарному избирательному округу (Чернигов) идет кандидат Олег Семинский, который имеет отношение к целому ряду компаний учредителями которых оказались кипрские компании.

Об этом сообщает ряд региональных изданий Черниговской области.

Это такие компании, как ООО "ТД "Укргазсбыт", ООО "Дилайс", ООО "БДР-КОНСАЛТ", ООО "Автомобильная компания "Сивер-авто", ООО "Дилайс плюс", ООО "Стюарт флоат Гласс" и ООО "Сэнд Индастри". Все они имеют одних и тех же бенефициаров на Кипре.

Компании "Стюарт флоат Гласс" и ООО "Сэнд Индастри" получили специальное разрешение на пользование недрами с целью добычи кварцевых песков в Городнянском районе вблизи села Ваганичи. Представители компаний обещали построить там завод.

Местные СМИ обнаружили, что по реестрам обе компании зарегистрированы в селе Ваганичи, руководителем их является Олег Иванович Стельмах, с размерами уставного капитала в 10 и 7 тысяч гривен. Для получения специального разрешения, по данным журналистов, Олег Семинский с партнерами заручился поддержкой Валерия Кулича - экс-главы Черниговской ОГА и партнером по созданию КП "Надра Черниговщины", через которое частным фирмам отошла часть месторождений области.

Во время голосования в облсовете некоторые депутаты отметили местным изданиям, что никто в пограничную область с Россией инвестировать не будет, а передача месторождения компаниям, которые принадлежат Семинскому, "банальная афера".