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​Журналисты узнали об участии в крупной банковской афере главы администрации Зеленского: видео

вторник, 25 июня 2019, 13:29
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Глава президентской администрации Андрей Богдан оказался причастен к кредитной афере с привлечением офшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.).

Об этом говорится в расследовании журналистов "Бигус. Инфо".

Там напомнили, что 2016 году Фонд гарантирования вкладов обнаружил кредитную аферу с привлечением оффшорной компании "Айдельберг ресорсис ИНК." (Idelberg resources INC.). По данным журналистов, Андрей Богдан был представителем этой компании по доверенности.

Отмечается, что кредитная афера заключалась в том, что офшорная компания Idelberg resources с Виргинских островов помогла компании "Светловодский маслосыркомбинат" из группы "Клуб сыра" не рассчитаться за кредит в банке "Финансы и кредит".

Маслосыркомбинат получил кредит еще в 2007 году. В 2009-м, когда кредит уже должен был быть погашен, долг комбината перед банком составил около 150 млн грн. Когда банк обратился за взысканием залога по кредиту, Idelberg resources заявила, что тоже претендует на деньги комбината. Хозяйственный суд Киевской области встал на сторону офшорной компании.

В материалах уголовного производства, открытого в 2016 году, эта оффшорная фирма названа фиктивной.

Доверенности на представительство "Айдельберг ресорсис" Богдану выдал его бизнес-партнер Александр Баулин.

На вопрос Bihus.Info Богдан ответил, что не помнит компании "Айдельберг ресорсис", но не исключает, что мог представлять ее по доверенности от Александра Баулина.

“Возможно. Это моя прошлая жизнь. Я жил как предприниматель, я работал много, зарабатывал деньги”, - сказал Андрей Богдан, отвечая на вопрос корреспондентов.

О заинтересованности Богдана в этой истории могут свидетельствовать и его частые визиты в Генеральную прокуратуру за последние полгода, пишет издание. По данным Bihus.Info, с октября 18-го по апрель 19-го он приходил в ГПУ не менее 16 раз.

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган объяснила: Богдан ходит по адвокатским делам. Часть визитов касалась ПриватБанка, другая часть "по предприятию, которое рейдернули".

Как сообщал "Апостроф", Барышевский райсуд Киева 24 мая принял постановление, которым приостановил лицензию на перевозку пассажиров украинской авиакомпании SkyUp.

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