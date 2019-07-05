Продал квоту Коломойскому: журналисты рассказали о причинах разрыва Мосийчука с Радикальной партией

В прессе рассказали о причинах скандала в "Радикальной партии" и ухода из нее народного депутата Игоря Мосийчука.

Об этом сообщил источник в избирательной комиссии округа, передает "Столичный регион".

Согласно сведениям журналистов, нардеп Игорь Мосийчук, который баллотируется по 94 округу, якобы за материальную выгоду "продал" квоту "Радикальной партии" в формировании избирательной комиссии в пользу своего конкурента от президентской партии "Слуга народа" - Александра Дубинского.

По мнению источника, такого рода действия Мосийчука говорят об его "окончательном разрыве" с "Радикальной партией", которая выдвинула другого кандидата – Владимира Тимченко.

Также журналисты отмечают, что Мосийчук "сблизился" с олигархом Игорем Коломойским и вследствие этого стал чаще присутствовать на телеэфирах канала 1+1.

Источник в Окружной избирательной комиссии заявил, что Игоря Мосийчука уже можно считать техническим кандидатом представителя бизнесмена Коломойского на выборах. Также он утверждает, что нардеп получил "прикрытие" от руководства МВД.