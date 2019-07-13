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Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"

суббота, 13 июля 2019, 11:03
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У команды "Батькивщины" есть четкий и эффективный план, как поднимать страну и она готова вместе с президентом Владимиром Зеленским показать результат в кратчайшие сроки.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина".

Лидер "Батькивщины" в очередной раз напомнила, что внеочередные парламентские выборы дадут возможность народу выбрать не только депутатов, но и правительство и премьера.

"Зная, в какой тяжелой ситуации находится страна, я верю в то, что мы сможем поднять страну на ноги. Если бы я в это не верила, то пошла бы из политики", - подытожила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Тимошенко намекнула на состав новой коалиции, опубликовав фотографию с "шаурдогом" и сопроводив ее замечанием про необходимость смешивания "традиций и новаций".

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