Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"

У команды "Батькивщины" есть четкий и эффективный план, как поднимать страну и она готова вместе с президентом Владимиром Зеленским показать результат в кратчайшие сроки.

Об этом Юлия Тимошенко заявила в эфире телеканала "Украина".

Лидер "Батькивщины" в очередной раз напомнила, что внеочередные парламентские выборы дадут возможность народу выбрать не только депутатов, но и правительство и премьера.

"Зная, в какой тяжелой ситуации находится страна, я верю в то, что мы сможем поднять страну на ноги. Если бы я в это не верила, то пошла бы из политики", - подытожила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее Тимошенко намекнула на состав новой коалиции, опубликовав фотографию с "шаурдогом" и сопроводив ее замечанием про необходимость смешивания "традиций и новаций".