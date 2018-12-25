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Стало известно, в какие местные советы на выборах прошел "Народный фронт"

вторник, 25 декабря 2018, 16:02

Партия "Народный фронт" на выборах объединенных территориальных общин, которые произошли в воскресенье, получит представительство в большинстве областей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Местными организациями партии "Народный фронт" было выдвинуто 247 кандидатов в состав советов 34 ОТГ, а также кандидатов на должности поселковых и городских голов.По предварительному подсчету голосов, партия получила представительство в Мироновской городском совете (Киевская обл.), Чудновской горсовете (Житомирская обл.), Монастыриске горсовете (Тернопольская обл.), Хотинский горсовете (Черновицкая обл.).Также представители "Народного фронта" были избраны в поселковые советы в Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.

Также в "Народном фронте" сообщили о весомом результате на выборах в сельсоветы нескольких областей.

"Кандидаты от партии прошли в сельские советы Ровенской, Черкасской и Черновицкой областей.Лучший результат партия продемонстрировала в Черновицкой, Ивано-Франковской и Ровенской областях.По предварительному подсчету голосов, на выборах в Чагорский сельский совет Черновицкой области кандидаты от "Народного фронта" получили 10 мандатов (38,46% от состава совета), в Выгодский поселковый совет Ивано-Франковской области - 6 мандатов (23,08% от состава совета), в Корнинский сельскоий совет Ровенской области - 6 мандатов (23,08% от состава совета).

Как известно, 23 декабря 2018 года в объединенных территориальных общинах в 13 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов.

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