Все ремонты Тернополя теперь можно посмотреть на интерактивной карте

Аналитический центр "Тексты" разработал для Тернополя Интерактивную карту ремонта жилого фонда и дорожно-мостового хозяйства, которые были проведены в городе с 2013 до 2018 года, и это первая в Украине подобная карта, созданная на основе открытых данных.

Карта представлена на портале Тексты.

На ней жители города могут найти информацию о проведенных капитальных ремонтах во дворах, на межквартальных проездах, тротуарах, дорогах, а также о проведенных работах по термомодернизации многоэтажек.

"Аналитический центр "Тексты" работает в направлении журналистики данных и в направлении помощи в осуществлении политики открытых данных государственным структурам и органам местного самоуправления, - объясняет заместитель директора ОО "Агентство журналистики данных" Галина Пастух. - Собственно, открытые данные для городов представляют большую ценность, ведь они помогают принимать эффективные управленческие решения в своей работе, в частности это данные о транспорте, ЖКХ, образовании, здравоохранении, и тому подобное. И именно самая большая ценность этих данных - это возможность создавать на основе их электронные сервисы или мониторинговые инструменты, как мы создать проект "Ремонты Тернополя", который будет полезен всем жителям".

Аналитик ОО "Агентство журналистики данных" Петр Боднар говорит, что интерактивный инструмент в виде карты - это визуализация, которая показывает, сколько средств выделили в Тернополе на тот или иной тип ремонта, а на самой карте можно найти конкретные точки, где дополнительно указывается год проведения и стоимость ремонта, а также название исполнителя. Кроме того, конкретный адрес можно найти с помощью поисковой строки.

"Мы работаем над развитием открытых данных в Тернополе. В частности, мы имеем собственный портал открытых данных, который постепенно наполняем новым наборами данных. И уже сегодня мы видим презентацию сервиса, который создан на основе открытых данных города - Интерактивную карту ремонта жилого фонда и дорожно-мостового хозяйства, - отмечает заместитель городского головы Владислав Стемковский. - Этот ресурс мы планируем дополнить информацией о проведенных ремонтах объектов благоустройства (скверов, парков и т.д.), запланированных работы, а также о тех работах, которые выполняют на теплосетях, водопроводах, или которые проводят газовые службы. Поэтому будем дорабатывать эти наборы данных и, надеемся на создание на их основе новых сервисов и инструментов", - добавил чиновник.

Проект осуществлен при поддержке Международного фонда "Возрождение" в рамках "Инициативы по развитию аналитических центров" в партнерстве с Инициативой открытого общества для Европы (OSIFE) при финансовой поддержке Посольства Швеции в Украине.