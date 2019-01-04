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ЦИК подтвердила победу команды Тимошенко на выборах в ОТГ - "Батькивщина"

пятница, 04 января 2019, 15:47

Официальные данные Центризбиркома по итогам выборов в 78 ОТГ, которые состоялись 23 декабря в 13 областях, свидетельствуют, что партия «Батькивщина» получила абсолютную поддержку избирателей.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», народный депутат Иван Крулько.

«Последние дни все информпространство было «красное» от аномального количества манипуляций, мол, БПП победила на выборах в 78 ОТГ. Если посмотреть на «данные» БПП, вожделенных 25,4% у них нет ни в варианте с самовыдвиженцами, ни без самовыдвиженцев. А тезис, что их цифры базируются на том, что самовыдвиженцы шли при их поддержке, просто смешной. С таким же успехом любая партия могла сказать, что все самовыдвиженцы - это их кандидаты», - объясняет Крулько.

По данным сайта ЦИК, «Батькивщина» - абсолютный победитель гонки. За нее проголосовали 34,3%, 23,5% - в БПП, 9% - у Аграрной партии, 7,2% - у Радикальной партии.

«Это данные без двух ОТГ», - подчеркнул он.

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