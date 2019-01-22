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"Наш край" требует от ЦИК назначить выборы в десяти ОТГ, где объявлялось военное положение

вторник, 22 января 2019, 14:41

ЦИК должна назначить выборы в 69 объединенных территориальных громадах на 31 марта этого года и провести их вместе с выборами президента Украины.

Об этом заявил народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

Для назначения выборов в ОТГ на 31 марта осталось всего несколько дней, отметил он.

"По закону, избирательный процесс длится два месяца. Чтобы выборы в ОТГ состоялись 31 марта, их следует назначить до конца этой недели. Центральная избирательная комиссия должна принять такое решение безотлагательно", - пояснил Шахов.

По мнению народного депутата, есть два весомых аргумента в пользу проведения выборов в ОТГ 31 марта

"Центральная власть на словах поощряет громады к объединению. Сейчас 69 ОТГ замерли на низком старте. Причем в 45-ти из них выборы были перенесены на неопределенный срок из-за введения военного положения. Дальнейшее промедление с избранием органов власти в ОТГ будет сеять неверие в реформу децентрализации, тормозить ее дальнейший ход. Поэтому надо действовать. Тем более, проведение выборов в ОТГ вместе с президентскими существенно сэкономит средства для организации избирательного процесса", - сказал Шахов.

Следующим шагом власти, считает народный депутат от "Нашего края", должно стать ускорение децентрализации

"Правительство планирует завершить реформу до 2020 года. На сегодня создано 876 ОТГ. Люди почувствовали положительные результаты децентрализации, когда ремонтируют дороги, утепляют школы, освещают улицы. Но почти семь тысяч местных советов не вошли ни в одну ОТГ. Власть должна ускорить процесс объединения, продемонстрировав необратимость изменений. Улучшение жизни граждан должно происходить даже в сложный избирательный год политических перипетий", - подытожил Шахов.

Напомним, сейчас в Украине создано 876 ОТГ, в которых проживают 9 млн граждан. В декабре 2018 из-за введения военного положения в 10 приграничных с Россией областях выборы в 45 ОТГ были перенесены на более позднее время. С тех пор к выборам подготовились еще 24 ОТГ.

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