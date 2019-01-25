В Ужгород проходят обыски у депутата Волошина: подробности

В рамках спецоперации, проведенной в Ужгороде сотрудниками Главного следственного управления МВД Украины в среду, 23 января, было осуществлено 24 обыска в офисных, торговых и других помещениях, принадлежащих депутату Ужгородского горсовета Ивану Волошину, а также приближенным к нему лицам, которые, по мнению правоохранителей, могут быть причастны к незаконной деятельности, в том числе в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает издание Закарпатье-онлайн.

В частности, речь идет об обысках в жилых и коммерческих объектах депутата Ужгородского городского совета Ивана Волошина, его доверенных лиц и помощников - Дианы Мацапуры, Артема Нименко, Александр Броди, Юрия Дранчака; частных нотариусов - Натальи Малинич и Марины Балаж; начальника отдела прокуратуры Закарпатской области Андрея Малинича, а также в велнес-отеле «Унгварский», ТЦ «Корона», в помещении торгового центра на улице Другетив, 91 и других.

В ходе оперативно-следственных мероприятий осуществлено изъятие документов, касающихся более 20 предприятий, подконтрольных депутату Волошину, в ряде государственных учреждений, в том числе - в Ужгородском горсовете. Также изъяты документы, носители информации, материалы, многочисленные вещественные доказательства, касающиеся деятельности И.Волошина и указанной группы лиц.

В рамках осуществляемых уголовных производств, судами вынесено три постановления об аресте активов, принадлежащих Волошину, его гражданской жене и ближайшему окружению. В частности, наложены аресты с ограничением права владения, пользования и распоряжения имуществом на 57 объектов недвижимости, 5 земельных участков, 3 автомобилей.

Среди указанных объектов: ТЦ «Корона» (8000 кв м) гостинично-ресторанный комплекс «Унгварский»; ТРЦ-супермаркет на вул.Другетив, 91 в Ужгороде (1884 кв.м); ресторан и торговый комплекс «Априори»; офисные помещения и коммерческая недвижимость; жилые помещения; три скважины минеральной термальной воды (рыночная стоимость 844 000 евро).

Также согласно судебных постановлений арестованы доли в уставном капитале 23-х компаний на общую сумму 125 100 000 грн.

Заметим, что в этих следственно-оперативных мероприятиях по уголовным производством в отношении депутата Ивана Волошина было задействовано 60 сотрудников Главного следственного управления МВД Украины (Киев).

Напомним, что в течение последних двух месяцев депутат Ужгородского горсовета Иван Волошин скрывается от украинского правосудия в Майами (Флорида, США). Он фигурирует в уголовных процессах по незаконного обогащения, незаконного завладения имуществом и мошенничества, стрельбы с нанесением телесных ранений. Также Волошин подозревается в рейдерском захопленнибудивель и земли военного городка №43 в Ужгороде.