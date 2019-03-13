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Светличная рассказала о планах реконструкции больниц в Харьковской области в 2019 году

среда, 13 марта 2019, 19:23

Глава ХОГА Юлия Светличная посетила 12 марта Харьковскую областную клиническую больницу. Она пообщалась с коллективом учреждения, ознакомилась с результатами проведенных здесь работ и рассказала о планах в реконструкции больниц на текущий год.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2018 году ремонтно-строительные работы проводились на 22 объектах учреждений здравоохранения областного подчинения (в том числе на 13-ти - за счет средств Европейского инвестиционного банка в рамках Чрезвычайной кредитной программы). Кроме того, ремонты были проведены на 30 объектах в районах - центральных районных и городских больницах.

Также в прошлом году в области начато строительство 30 новых амбулаторий общей практики - семейной медицины.

"Параллельно с проведением ремонтов закупаем новое оборудование, чтобы у врачей были нормальные условия для диагностики и лечения пациентов. Для этого мы используем все возможности - от государственных средств и средств областного бюджета до финансирования международных партнеров. В текущем году почти 70 объектов здравоохранения будут под реконструкцией и ремонтом", - рассказала Светличная.

И.о. генерального директора КНП "Областная клиническая больница" Владимир Ярош сообщил, что в областной больнице ремонт масштабный- во всех корпусах. Планируют и нововведения.

"В кардиологическом отделении мы хотим сделать специальную кардиологическую инфарктную реанимацию. С мониторингом, следящей аппаратурой, навесным оборудованием на кроватях и так далее. В таких масштабах работы в больнице никогда не проводились", - рассказал Ярош.

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