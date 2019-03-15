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Харьковские предприятия будут модернизировать турбины и генераторы Кременчугской ГЭС - Светличная

пятница, 15 марта 2019, 15:35

Харьковские предприятия будут модернизировать турбины и генераторы Кременчугской ГЭС. Контракт на выполнение этих работ промышленники нашего региона выиграли на тендерных торгах, опередив европейских и китайских конкурентов.

В подписании документа, которое состоялось 14 марта на заводе «Турбоатом», приняли участие Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава ХОГА Юлия Светличная.

Месяц назад «Турбоатом» заключил контракт на 0,5 млрд грн с атомными станциями страны и будет поставлять им оборудование, аналогичное тому, которое раньше поставляла российская корпорация «Силовые машины». Харьковчане разработали собственную конструкцию и наладили производство, забрав у промышленников РФ обслуживание атомщиков Украины.

«Нам необходимо модернизировать энергетику. Нам нужно сделать, чтобы Украина стала энергетически независимой, - подчеркнул Владимир Гройсман, обращаясь к коллективу «Турбоатома». - Я абсолютно рад тому, что на международном тендере именно вы одержали победу. И у нас сегодня есть возможность загрузить ваши мощности».

Премьер-министр Украины поблагодарил за работу главу ХОГА Юлию Светличную и руководителей АТ «Турбоатом» и ГП «Электротяжмаш». «Работайте вместе. Делайте Украину сильной и богатой», - сказал глава правительства.

«Для нас это не просто контракт. Это работа, зарплата и уверенность в том, что харьковские предприятия будут загружены, - сказала руководитель области. - Подписанный контракт на 1,27 млрд грн для АО «Турбоатом» и ГП «Электротяжмаш» по модернизации Кременчугской ГЭС должен не только увеличить объемы производства и прибыльность предприятий, но и повысить социальные стандарты для работников».

Директор предприятия подчеркнул, что в последние годы оно работает с прибылью – более 3 млрд грн за три года. За это время «Турбоатом» реализовал продукции на 7 млрд грн.

«У нас есть портфель заказов на ближайшие 2 года - более 6 млрд грн. Он сбалансирован – это гидрогенерация, атомные станции, тепловая генерация», - отметил Виктор Субботин.

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