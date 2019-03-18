Крупнейший в Украине медико-генетический центр получит новое оборудование - Светличная

Руководитель Харьковской области Юлия Светличная с рабочей поездкой побывала в Харьковском межобластном специализированном медико-генетическом центре, где ознакомилась с работой учреждения и пообщалась с его сотрудниками.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

До 2016 года лучший в Украине центр практически не развивался- не имея поддержки, не улучшалась материальная база, проблематика органным заболеваний оставалась незатронутой.

«2016 год стал поворотным в решении проблемы орфанных заболеваний в Харьковской области. Никогда раньше этому вопросу не уделялось столько внимания, и я хочу поблагодарить за это руководство областной администрации и Юлию Светличную лично», - отметила директор центра Елена Гречанина.

Глава области во время рабочей поездки в центр встретилась с коллективом, изучила фонд оборудования и наметила дальнейшие шаги развития. Она отметила, что для эффективной работы центра важна не только квалификация специалистов, но и обеспеченность современным оборудованием.

«Мы большое внимание уделяем развитию медицины в Харьковской области. С медико-генетическим центром мы тесно работаем не первый год, и в этом году также приложим все усилия, чтобы обновить его оборудование», - сказала глава ХОГА.

«Генетика сейчас развивается очень быстро. Много новых тенденций. И оказаться на высоте этой новизны очень важно, - сказала Елена Гречанина. - Уникальное состояние нашего Слобожанского края в том, что в такой сложной проблеме, как редкие болезни, объединены усилия всех: власти, общества, пациентов и врачей. Вы видите реальное объединение усилий власти и специалистов во имя детей. Отсюда и результаты. Поддержка Юлии Александровны сейчас наиболее ощутима, потому что к нам едут люди отовсюду, и мы хотели бы, чтобы Харьков звучал».

На учете в учреждениях здравоохранения Харьковской области находятся 34 707 взрослых и 1141 ребенок в возрасте до 18 лет с орфанными заболеваниями. Ежегодно центр принимает от 34 до 40 тысяч пациентов, и каждый год специалисты находят от 350 до 500 новых редких заболеваний. Центр обслуживает пять областей и принимает пациентов как с территории Украины, так и из-за рубежа.