В Хмельницком создадут первый интермодальной хаб

Хмельницкая область первой в Украине начнет интермодальный логистический хаб, цель которого объединить три ветви логистики: железная дорога, авиа и дороги.

Об этом стало известно после подписания губернатором области соответствующих меморандумов на III Международном экономическом форуме, который прошел в Хмельницьком 14-15 марта между областной, местной властью области, предприятиями и национальными логистическими компаниями.

"Стратегически центр расположен в 12 км от центра города, имеет непосредственную связь с окружающей сетью автомобильных дорог и железнодорожных путей Италии. Сейчас в Хмельницком проходит первый этап объединения различных отраслей. Но, чтобы грамотно планировать следующие шаги, следует понимать, на чем экономика стоит сейчас. Это своего рода аудит территории, ее возможностей и оценка перспектив ", - говорит Василий Миракин, советник председателя Хмельницкой ОГА по экономическим вопросам.

На индустриальный парк выделено 91 га земли и другие предприятия области.

Как роказалы на форуме, "Интер" - международный, "модальный" - с внутренней системой и хаб - это определенный узел. "Фактически это понятие означает доставку продукции от двери до двери под одним центром управления, говорит эксперт", - добавили на презентации.

"Если сегодня мы разовьем основные ветви логистики, то сможем получить прирост развития предпринимательства. Мы говорим об аэропорте, дороги и железную дорогу. Объединив это на одной локации, мы становимся наиболее благоприятной территорией для развития интермодальных логистических хабов", - подчеркнул Миракин.

Отметим, что на форуме были представители 14 иностранных государств и предприниматели со всей Украины, представители банков, крупных компаний.