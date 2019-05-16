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Эксперты МЦПД представили исследование относительно инклюзивности конституционной реформы

четверг, 16 мая 2019, 16:35
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В среду, 17 апреля, аналитики МЦПИ представили исследование "Инклюзивность и легитимность конституционной реформы: выбор процесса" и инициировала экспертное обсуждение этого вопроса в киевском общественном пространстве Urban Space 500.

Об этом повыдомляэ пресс-служба центра.

В экспертной дискуссии приняли участие Василий Филипчук, главный советник МЦПИ, Игорь Петренко, директор департамента внутренней политики МЦПИ, Екатерина Москаленко, эксперт по правовым вопросам МЦПИ Максим Степаненко, эксперт по вопросам внутренней политики МЦПИ, аналитики, эксперты, представители общественных организаций.

Эксперты МЦПИ отметили, что Конституция Украины со времени своего принятия была неоднократно изменена, поскольку его текст содержал много положений, которые нуждались адаптации к тогдашних реалий украинского общества. Сейчас актуальны вопросы перезагрузки политической системы, дуализма власти и проведения децентрализации, однако их решение возможно только после проведения конституционной реформы.

По мнению докладчиков, учитывая общий контекст дискуссий, которые происходят во время проведения президентских выборов, вопрос конституционной реформы будет актуальным и останется на повестке дня и после парламентских выборов в Украине. Обычно при проведении конституционной реформы главный акцент делается на содержании нового Основного закона, одновременно процесс реформирования конституции имеет большое значение для обеспечения дальнейшего выполнения и поддержки в обществе.

Главной задачей для гражданского общества в этом отношении является обеспечение легитимности конституционной реформы, использования его для усиления политической и социальной сплоченности страны, для нового толчка реформ и модернизации государства, введение открытой и инклюзивной политической системы. Поэтому, актуальным является исследование понятия и принципов конституционной реформы, зарубежного опыта осуществления таких реформ, а также возможных путей реформирования Конституции Украины на принципах инклюзивности, легитимности и формирования позиции гражданского общества.

Исследование "Инклюзивное и легитимная конституционная реформа" было проведено экспертами общественной организации "Международный центр перспективных исследований" при грантовой поддержке Международного фонда "Возрождение".

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