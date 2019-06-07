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​Первый ремонт за 36 лет: Светличная проверила, как в Харьковской области восстанавливают школы и больницы

пятница, 07 июня 2019, 20:21
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Медицина и образование в Харьковской области должны получить максимум внимания как местной власти, так и государственной.

Об этом сообщила глава Харьковской ОГА Юлия Светлицам в ходе рабочей поездки в один из районов области, где лично проверила ход ремонтных работ в местной поликлинике и школах.

"До 2016 года капитального ремонта здания поликлиники не проводили, для заведения не закупали современное оборудование. А это поликлиника, которая обслуживает около 20 тысяч человек в год, сюда идут пациенты из не менее 5-ти ближайших населенных пунктов. Поэтому мы, конечно, откликнулись на просьбу о ремонте, - рассказала Юлия Светличная. - Сегодня в заведении обновлены рентген-кабинет и лаборатория, заменены все окна, практически завершены работы по установке входной группы. Будем двигаться дальше и создавать достойные условия как для врачей, так и для пациентов".

Местная гимназия также получила обновление.

"В прошлом году в лицее отремонтировали кровлю, которая протекала и давно нуждалась в ремонте. Для пищеблока было приобретено новое оборудование. За средства районного бюджета была разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортивного зала, который планируется провести в этом году", - рассказывает директор Раиса Ксеженко.

"Когда мы узнали, что нам отремонтируют фасад, были просто счастливы. Зданию лицея 36 лет, фасад никогда не ремонтировался, плитка, которой он был обложен, давно разрушилась. Мы очень благодарны за то, что теперь у нас будет тепло и красиво. Кроме того, в этом году получили новую мебель, которая тоже уже 35 лет ни менялась", - добавила директор лицея.

"Мы определили приоритет на ближайшие два года: это развитие медицины и образования в области. Люди должны иметь возможность лечиться и учиться в нормальных условиях. Мы должны создавать Европу у себя дома своими руками", - подытожила Светличная.

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