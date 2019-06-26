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Посол Венгрии встретился с главой ХОГА Светличной
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Посол Венгрии встретился с главой ХОГА Светличной

среда, 26 июня 2019, 09:18
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Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто 25 июня с рабочим визитом посетил Харьковскую область.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Это первый визит дипломата в Харьковскую область.

"Я считаю, что Харьковский регион - это очень интересно для нас. Мы уверены, что у вас есть фантастические возможности касательно индустриальной базы и ІТ. Нас также интересует аграрный бизнес", - сказал посол.

Руководитель Харьковской области Юлия Светличная в ходе встречи вспомнила об уже организованных совместных проектах с Венгрией: отдыхе детей бойцов АТО, которые провели 10 дней в молодежном лагере в Венгрии, инвестиционный форум Doing Business with Hungary.

Также Светличная подняла вопрос о возможном открытии филиала Харьковской торгово-промышленной палаты на территории Венгрии и открытии Почетного консульства Венгрии в Харькове. Оба предложения получили поддержку со стороны Иштвана Ийдярто. Также были подняты вопросы сотрудничества в сфере информационных технологий, расширения географии полетов венгерской авиакомпании из Международного аэропорта Харьков.

"Очень довольна переговорами с послом Венгрии. Сегодня мы договорились о расширении сотрудничества в сфере ІТ, а также промышленности, о расширении проектов в научной сфере, медицине, фармации и энергосбережении. Есть плодотворное сотрудничество и перспективы развития, поэтому сегодня сосредоточились на наших дальнейших планах", - сказала глава ХОГА.

Напомним, значимость Харьковской области для венгерской стороны отметил в своё время и Чрезвычайный посланник и полномочный министр, заместитель главы миссии Посольства Венгрии в Украине Ласло Чаба Пап.

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