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Члены "Оппозиционного блока" прибыли для оказания помощи в пострадавший от стихии Кривой Рог

среда, 03 июля 2019, 15:01
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Народный депутат Александр Вилкул прибыл в Кривой Рог и активно занимается ликвидацией последствий урагана, в результате которого были повреждены линии электропередач, разрушены крыши домов, сломаны деревья, повалены столбы, около 100 тысяч семей остались без газа и порядка 50 000 - без электричества, один человек погиб, и еще двое госпитализированы с тяжелыми травмами.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы "Оппозиционный блок".

Вилкул в 2012-2014 годах возглавлял государственную комиссию по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям и теперь координирует работу оперативного штаба, созданного по заданию мэра.

"Штаб координирует оказание помощи пострадавшим, восстановление систем электро-газо-и водоснабжения. Более 100 тысяч адресов оказались отрезаны от систем жизнеобеспечения. Все службы работают в круглосуточном режиме. Сейчас очень важно в первую очередь восстановить все системы в больницах, детских садиках и школах, в которых находятся пришкольные лагеря" - сказал нардеп.

В настоящее время идет оценка ущерба от урагана, но уже понятно, что ущерб очень существенный. С инициативой оказать помощь Кривому Рогу выступили мэры-члены "Оппозиционного блока".

"Чужой беды не бывает. Человек не может управлять природными катаклизмами. Мариупольцы помнят, как Александр Вилкул и Кривой Рог активно оказывали помощь нашему городу и горожанам, пострадавшим от обстрела микрорайона Восточный 24 января 2015 года. Сейчас мы протягиваем руку помощи", - сказал Вадим Бойченко, городской голова Мариуполя.

"Мы видим, что от Кабмина пока нет никаких предложений о помощи. В Киеве заняты выборами. А для нас – главное – люди. Поэтому Харьков также окажет помощь строительными материалами и всем необходимым. Я уже связался об этом с нашим коллегой Александром Вилкулом, который ночью оперативно выехал в Кривой Рог", - сказал мэр Харькова Геннадий Кернес.

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