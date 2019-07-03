Всеукраинский аграрный совет предупредил об участии в выборах на Кировоградщине адвоката рейдеров

Жители Кировоградщины обеспокоены наличием среди кандидатов в народные депутаты адвоката Юрия Кузбита, которого подозревают в причастности к рейдерству в агросекторе, он зарегистрирован на 101 одномандатному избирательному округу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Всеукраинский Аграрный Совет.

Кузбита также связывают с компанией KSG Agro Сергея Касьянова, которая владеет более чем 300 тысячами гектаров земли. По утверждениям местных активистов, большая часть этой земли была получена через рейдерские схемы.

"Один из примеров "сотрудничества" Касьяновв и Кузбита - попытка рейдерского захвата земель в деревне Покотилово Новоархангельского района Кировоградской области в 2014 году. 6 июля в село въехали 40 вооруженных лиц в камуфляже, они представились батальоном "Азов". Они силой захватили руководителя сельскохозяйственного предприятия Новоархангельского района и требовали от него отдать им собранный урожай и имущество. Крестьяне отбили атаку гостей, когда на место прибыли спецподразделения МВД, рейдеры уже были разоружены. Тогда Юрий Кузбит был адвокатом и защищал сторону рейдеров", - говорится в сообщении.

Всеукраинский аграрный совет призвал голосовать на выборах взвешенно и ответственно.