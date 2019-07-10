Плохой тянет рейтинг партии "Слуга народа" в Одессе вниз – блогер

Кандидат в народные депутаты Руслан Плохой за несколько недель потерял 6% доверия избирателей.

Об этом сообщил блогер из Одессы Владимир Савицкий, передаёт Newsone.

Савицкий рассказал, что в увиденной им социологии в Одесской области рейтинги партии "Слуга народа" сильно упали за последнее время.

"Я много и часто писал про то, что человек с говорящей фамилией – Руслан Плохой – тянет "Слугу народа" ко дну! Вот вам и результат. Только что видел свежую социологию: Плохой упал с 16% до 10,3%", – пишет блогер.

Слуга Народа - Плохой кандидат

Савицкий уверен, что первопричиной этого стал кандидат по 142 мажоритарному округу Руслан Плохой, которого выдвинула политическая сила "Слуга народа". Чтобы пике рейтинга партии Зеленского не углубилось, он просит президента сделать выводы из случившегося.

"Не хочется даже думать о том, что Дмитрий Разумков предатель, но Владимир Зеленский просто обязан обратить внимание на то, что результат партии по Одесской области прямо связан с этим человеком", – подытожил Савицкий.

По мнению журналистов, в ситуации с упавшим рейтингом президентской партии виноват отец кандидата Игорь Плохой, который руководит его избирательным штабом.

Журналисты отмечают, что население на 142 округе ещё помнит правонарушение и рейдерские скандалы, в которых был замешан Игорь Плохой.

Также недавно были обнародованы документы, которые подтверждают, что Руслан Плохой имеет двойное гражданство.