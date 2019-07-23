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Днепропетровская область стала лидером по росту доходов в бюджет: названы цифры

вторник, 23 июля 2019, 10:51
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Днепропетровская область стала лидером по росту доходов в бюджет по каждому из налогов в абсолютных цифрах и в числе лидеров в относительных значениях.

Об этом заявил Юрий Голик, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Резниченко.

"Это означает, что и так от немалых цифр мы приросли еще больше. При этом мы показали большой рост в относительных цифрах - по сути мы выросли сильно в процентах от больших цифр. Разрыв между нами и всеми остальными областями увеличился. Напомню, что четыре года подряд мы вместе с нашими друзьями и коллегами из областного совета рекордно увеличивали бюджет развития нашей области", - сообщил Голик.

Такой рост он объясняет, в частности, тем, что предприниматели Днепропетровской области за последние четыре года заработали в ProZorro более 120 миллиардов гривен.

"Это - новые рабочие места, это налоги в местные бюджеты, это новая инфраструктура в области", - сказал советник.

За январь-июнь текущего года в общий фонд местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов) поступило 128 807,3 млн гривен. Прирост поступлений в общий фонд составил 19,6% или 21 103,0 млн гривен.

Прирост фактических поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ) - 22%.

11 регионов имеют темпы прироста НДФЛ выше среднего показателя по Украине. Два региона обеспечили прирост более 24%.

Объем поступлений НДФЛ - 77 174,1 млн грн. - прирост 22% или 13 916,0 млн гривен.

12 регионов обеспечили темп прироста платы за землю выше среднего по Украине (23,4%), больше 30% обеспечили 8 регионов.

Поступления платы за землю составили 15 575,9 млн грн. - прирост 23,4% или 2 950,2 млн гривен.

Налог на недвижимое имущество за январь-июнь 2 108,8 млн грн. - прирост 32,3% или 514,5 млн гривен.

Единый налог за январь-июнь 2019 года - 16 154,0 млн грн. - прирост поступлений 22,8% или 3 003, 4 млн гривен.

27 июня президент Владимир Зеленский уволил Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОГА.

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