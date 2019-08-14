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Активисты обвинили главу "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка в уничтожении туризма в Одессе

среда, 14 августа 2019, 16:33
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Из-за конфликта, возникнувшего между Государственной службой Украины по безопасности на транспорте, водителями фур и активистами, у въезда в Одессу образовался шестичасовой транспортный коллапс.

Детали скандала появились на одном из одесских пабликов в социальной сети.

По информации паблика, причиной этому послужило нежелание на протяжении двух с половиной лет главы "Укртрансбезопасности" Михаила Ноняка решить проблему с габаритно-весовым контролем. Это и стало первопричиной бунта, ставшего теперь региональной проблемой.

"Дальнобойщики бастуют и перекрывают дорогу потому, что "Укртрансбезопасность" их слишком долго взвешивает. Эти быстрее не могут, нормально наладить процесс за 2,5 года, чтоб уберечь отремонтированные дороги, не смогли. Активисты, которые контролируют весь процесс, тоже ещё те ПОЦы – они одни большегрузы пропускают, а другие нет. И в заключении полиция помогает этому всему трешу продолжаться", – пишется в сообщении.

Также в паблике говорится и о возникшей проблеме для туризма. Беспредел на дороге привел к тому, что у отдыхающих не возникает желания ехать в Одессу, чтоб за свои же деньги терпеть значительные неудобства на дорогах. Активисты считают, что "Укртрансбезопасности" приоритетней получать сборы с большегрузов, чем качественные дороги.

"Возникает вопрос: неужели в области не в курсе были, что будет лето и, как следствие, будет жара? Неужели так сложно было наконец разобраться с габаритными весами, чтобы они начали легально работать? Но нет - проблема в руководителе Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка. Это и есть те реформы, которые обещала нам Зе команда? Именно так Одесса должна встречать туристов в самый разгар курортного сезона?", - резюмировали в паблике.

Это не первый транспортный коллапс, возникший в Одессе из-за большегрузов. Недавно в городе по улице Хуторская жители и активисты так же не пропускали фуры, которые ездили, несмотря на установленный запрещающий проезд знак.

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