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​Украина резко отреагировала на провокацию Кремля в ООН

вторник, 17 сентября 2019, 18:04
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Делегация Украины покинула зал заседаний ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, в знак протеста против заявлений пропагандистов о «российском Крыме».

Об этом сообщает телеканал ATR.

"Украинская делегация приостановила участие в рабочем заседании. Сейчас проводятся консультации с партнерами касательно дальнейших действий", — рассказала корреспондент Эльвина Сеитбуллаева с места событий.

Она объяснила, что таким образом украинская делегация отреагировала на слова крымских пропагандистов, которые во время представления заявили: "Крым, Россия".

Как сообщал ATR, главный редактор пропагандистских изданий "Крымская газета" и "Крымский журнал" Мария Волконская, которая приехала на заседание ОБСЕ в Варшаве, назвала аннексированный Крым российским. После этого ее выступление на совещании прервали, сославшись на международные документы.

Кроме того, речь генерального директора пропагандистского телеканала "Миллет" Эрвина Мусаева на совещании ОБСЕ, где обсуждали тему свободы слова, прервали, потому что он начал жаловаться на блокаду Крыма со стороны Украины.

Накануне в Варшаве стартовало ежегодное совещании ОБСЕ по выполнению обязательств государств-участников в сфере соблюдения прав и свобод человека. 16 сентября делегации обсудили вопросы защиты прав людей, оккупацию Крыма, а также санкции в отношении Российской Федерации.

Как сообщал "Апостроф", российские журналисты выяснили, что в среду, 18 сентября в Минске контактная группа по вопросу урегулирования на Донбассе обсудит новую редакцию "формулы Штайнмайера" и условия разведения сил, а в октябре последние детали будут обсуждаться между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским в рамках Нормандского формата.

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