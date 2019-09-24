Светличная и Стефанчук открыли в Харькове международный юридический форум

Во вторник, 24 сентября глава Харьковской области Юлия Светличная и первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук приняли участие в открытии ІIІ Харьковского международного юридического форума.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Мероприятие прошло в Национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и собрало участников из 30 стран мира. Почетным гостем стал председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий.

"Важно, что именно ваши дискуссии, профессиональные мнения и предложения могут стать основой для того, чтобы укреплять наше государство. В эти времена формируется молодая страна, она становится сильнее, приобретает вес и важно, чтобы каждый шаг и каждая реформа не обходились без профессионального юридического заключения", - подчеркнула во время открытия форума Юлия Светличная.

Она отметила, что такой старт осени в Харьковской области в духе времени, ведь ни одна реформа не может быть внедрена без юридического обоснования, а Украина находится на старте внедрения большого количества назревших изменений.

"Сегодня Харьковщина приветствует лучших юристов Украины и иностранные делегации. В форуме принимают участие представители правительства Украины, судебной, законодательной, исполнительной ветвей власти. Все это свидетельствует об одном: авторитет Харькова как юридического центра Украины работает на международный авторитет нашего государства. Убеждена, что этот международный юридический форум в Харькове сможет задать высокий уровень дискуссии, и станет эффективной площадкой для обмена опытом и презентации наработок", - сказала глава ХОГА.

Первый заместитель председателя Верховной Рады зачитал приветственные слова от президента и спикера парламента. Он отметил, что особое внимание в ходе форума должно уделяться вопросам ІТ-права и новейших тенденций в сфере конституционализма. Отдельно он подчеркнул готовность к ведению диалога на благо развития страны.

"Президент Украины Владимир Зеленский и Верховная Рада открыты для тех, кто желает приобщиться к развитию Украины. Это основной месседж, который мы хотим послать: нам интересны люди, которые хотят менять Украину", - подчеркнул Руслан Стефанчук.

Сопредседатель оргкомитета Харьковского международного юридического форума, ректор НЮУ им. Я. Мудрого Василий Таций поблагодарил руководство государства и области за поддержку в организации и проведении мероприятия.

"Организационный комитет форума получает постоянную поддержку президента Украины, а также всестороннее содействие Верховной Рады, Кабинета министров, Министерства образования и науки. Слова благодарности областной госадминистрации и особенно - сопредседателю организационного комитета Юлии Светличной, которая постоянно поддерживала оргкомитет и оперативно решала все вопросы, с которыми нам приходилось обращаться для обеспечения деятельности форума", - сказал Василий Таций.

Харьковский международный юридический форум является первым и единственным подобным мероприятием для юристов в Украине. В этом году форум собрал около 3000 участников. Панельные дискуссии форума будут посвящены следующим темам: "Обновление гражданского законодательства Украины: на пути к европеизации частного права"; "Европейская интеграция сквозь призму конституционного права"; "Бизнес и права человека: основные вызовы для новых демократий"; "Криминальные угрозы в секторе безопасности: практики эффективного реагирования"; "Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд".