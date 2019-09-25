Нардепы будут контролировать работу руководства Луганской области - Шахов

Народные депутаты-мажоритарщики из Луганской области впервые собрались за круглым столом вместе с руководством области.

В Северодонецке, 24 сентября, по инициативе Команды Шахова состоялась рабочая встреча с председателем облгосадминистрации Виталием Комарницким.

В ОГА для обсуждения проблем области собрались народные депутаты Сергей Шахов (114 округ), Сергей Вельможный (112 округ), Александр Лукашев (113 округ), Александр Сухов (107 округ) и другие.

"Надо строить новые предприятия, асфальтные заводы, которые не будут загрязнять экологию, таким образом мы возродим экономический потенциал Луганщины. Перечень проблем бесконечен! Сегодня разворовывается как минимум 700 млн в Северодонецком городском совете: нет ни предприятий, ни дорог в городе. Два года назад было принято решение запустить мелкие предприятия, которые свозили твердые бытовые отходы в Лисичанск - до сих пор эта система не заработала", - отметил Сергей Шахов.

Отдельное внимание чиновников парламентарий обратил на катастрофическую нехватку контрольных пунктов пропуска через госграницу и античеловеческие условия на существующих переходах, а также долги перед шахтерами.

Во время встречи также рассмотрены проблемы строительства моста в Станице Луганской, областной клинической больницы, железнодорожной ветки, которая присоединит пять районов Луганщины к всеукраинской сети, катастрофическое состояние дорог, высокие цены на газ, продукты питания, медикаменты, и одновременно - низкий уровень зарплат и пенсий жителей.

На встречу не явились исполняющий обязанности прокурора Луганской области, руководство ГСЧС, которым были направлены письма с приглашениями, и вопросы, касающиеся их ведомств. Полиция Луганской области также не предоставила ответ на вопрос.

"Мы не останавливаемся, и призываем провести отдельную встречу с руководством правоохранительных органов области, чтобы обсудить самые громкие уголовные производства области, ход их расследования, а также узнать, какие меры принимаются с их стороны для уменьшения преступности, особенно в сфере хищения средств государственного и коммунального бюджетов", - подытожил депутат.

Все присутствующие отметили "историчность съезда" и единодушно решили продолжать конструктивный диалог не реже одного раза в квартал.