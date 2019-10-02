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Памятник защитникам Украины будет открыт в Харькове 14 октября - Светличная

среда, 02 октября 2019, 18:08
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Глава Харьковской области Юлия Светличная сообщила о готовности к открытию монумента.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

Эскизный проект был выбран на открытом конкурсе с участие ветеранских организаций в августе 2018 года. Будущий монумент будет состоять из нескольких объектов и посвящен всем украинским воинам, погибшим на Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость Украины. Отдельное внимание будет уделено жителям Харьковщины, павшим на поле боя за независимость страны.

На месте, где будет находиться монумент, уже установлена часть элементов сооружения - 14 металлических стел.

"Создание монумента защитникам Украины уже находится на завершающем этапе. К этому моменту мы шли долго, ведь все сборы, обсуждения относительно того, каким быть памятнику, были отданы на суд общественности, - отметила Юлия Светличная. - Наконец, была найдена единая идея, которую поддержало большинство. Сегодня посмотрели, какие еще управленческие решения нужно принять для того, чтобы 14 октября, в День Защитника Украины, на площади Защитников Украины был открыт этот мемориальный комплекс".

Строительные работы начались в июне. Основной элемент монумента - это куб, крепкая геометрическая фигура. Он символизирует Украину - целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери - и об этих потерях будет говорить та часть куба, которая отсутствует.

"Автор памятника очень постарался и учел все пожелания моих боевых побратимов. Таким образом мы почтим память лучших из лучших патриотов Украины, на подвигах которых будут воспитываться следующие поколения украинцев", - высказал мнение Секретарь Совета ОО "Союз ветеранов АТО" Юрий Корсунов.

Подрядчикам осталось установить главную часть композиции - куб, смонтировать подсветку и провести озеленение.

"Историю нужно уважать. Защитники Украины, погибшие во всех войнах, всех боевых действиях, должны быть увековечены. Это наша дань тем людям, которые своим телом и душой защищали Украину", - подчеркнула глава ХОГА.

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