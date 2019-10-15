Глава ХОГА Светличная со спортсменами посетила военных в харьковском госпитале

В День защитника Украины глава Харьковской области Юлия Светличная и спортсмены поздравили бойцов, которые лечатся и проходят реабилитацию в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Украинским военным гости передали полезные подарки и сувениры с символикой "Металлиста 1925", билеты на следующий домашний матч и пожелания скорейшего выздоровления. Также харьковская футбольная команда передала госпиталю сертификат на новое аудио- и видеооборудование.

"Надеюсь, что вы чувствуете, как каждый украинец болеет за наших, за Украину. Мы вместе со спортивной общественностью болеем за ваши победы на передовой. Здесь, в тылу, каждый из нас пытается сделать все, чтобы Украина была сильным и мощным государством, которое ценит своих граждан. Ведь украинец - это не прописка и не паспорт, это ощущение в душе. У всех нас Украина в сердце. И мы все искренне благодарим вас", - сказала Юлия Светличная украинским военным.

Ранее Юлия Светличная вместе с игроками ФК "Шахтер" посетила дом ребенка "Зеленый гай", где ознакомилась с работой учреждения и передала ему необходимое оборудование. А в декабре 2018 года глава Харьковской области вместе с членами детской скаутской организации "Пласт" отвезла приготовленные собственноручно праздничные пряники "николайчики" раненым военным, которые лечатся в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.