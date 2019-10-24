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Открыто более 500 объектов: Светличная рассказала об обновлении спортивной инфраструктуры в Харьковской области

четверг, 24 октября 2019, 15:25
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С 2016 по 2018 годы в Харьковской области были открыты около 500 объектов спортивной инфраструктуры.

Об этом сообщила в своем Facebook глава Харьковской ОГА Юлия Светличная.

По ее словам, были открыты около 500 современных физкультурно-оздоровительных комплексов в Первомайском и Волчанском районах, в Песочине Харьковского района, Краснограде и Золочеве, и в работе ещё два комплекса: в Дергачах и Краснокутске.

Также отремонтированы и открыты 3 стадиона в районах области, масштабная работа была проведена по созданию сети спортивных площадок. Установлено около 500 площадок с искусственным покрытием, спортивных площадок с гимнастическим оборудованием и площадок с тренажёрами.

В прошлом году был завершен капитальный ремонт спортивной школы "ХТЗ", которая нуждалась в обновлении 30 лет. В Лозовской ДЮСШ открыли реконструированный бассейн на 500 квадратных метров. Спортивное сооружение было полностью разрушено и не работало последние пять лет.

Работы по созданию спортивных объектов не завершаются. Областная власть анонсирует продолжение работ.

"Еще 7 мультифункциональных спортивных площадок, где можно на выбор комбинировать не менее 5 игровых видов спорта, будут построены. Организационные вопросы решены, государственная субвенция и областной совет обеспечат финансирование. Поэтому Дергачевский, Первомайский, Изюмский, Золочевский и Нововодолажский районы, а также города Чугуев и Мерефа в ближайшее время получат еще более качественные условия для спорта. Ждем побед!", - отметила Юлия Светличная.

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