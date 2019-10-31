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Одна из старейших больниц Харьковской области капитально отремонтирована - Светличная

четверг, 31 октября 2019, 13:27
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Волчанская районная больница является одной из наиболее старинных в регионе и много лет ждала ремонта, и в учреждении была проведена полная реконструкция: от замены крыши и укрепления фундамента до перепланировки и отделки внутренних помещений.

Об этом сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Часть здания, в котором расположено учреждение, было построено в 1904 году. Вторая часть достроена в 1960-х годах, но также уже пришла в непригодное состояние, поскольку здание никогда капитально не ремонтировали. В поликлинике, обслуживающей от 600 до 900 пациентов в день, даже не было санузла - он находился во дворе заведения. В 2017 году по инициативе поддержке главы Харьковской области Юлии Светличной из областного бюджета были выделены средства на восстановление поликлиники и больницы. К финансированию присоединились также местный бюджет и международные партнеры - немецкая организация GIZ.

На данный момент строительные работы на объекте выполнены, лечебный комплекс уже принимает пациентов, также проведены работы по благоустройству территории вокруг больницы. В результате в Волчанске появился еще один парковый комплекс, где будут отдыхать не только пациенты поликлиники, но и все жители города.

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