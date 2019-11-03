Названо главное условие участия Путина в "нормандской встрече"

Президент РФ Владимир Путин готов участвовать во встрече с лидерами ФРГ, Франции и Украины в нормандском формате, в случае лишь срочной необходимости.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

"Президент (Путин - ред.) неоднократно повторял, в том числе и на конференции в Будапеште, что готов к любым встречам, он заинтересован в продолжении саммитов в "нормандском формате", но он ждет результатов подготовки и ждет, когда условия непосредственно приведут нас к срочной необходимости встречи лидеров нормандского формата", - заявил Песков.

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