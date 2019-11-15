Депутат Черновицкого областного совета Дмитрий Павел призвал создать в области Румынский район

Депутат Черновицкого облсовета Дмитрий Павел заявил о необходимости в пределах Герцаевского района создать румынскую громаду и административно оформить район как Румынский.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

Его предложение поддержал руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску, который также высказался о необходимости создания в Украине министерства по делам национальностей.

Черновицкий регион является многонациональным, что позволяет ему налаживать отношения с ЕС, утверждает политик. В Черновицкой области компактно проживают румынское и молдавское национальные меньшинства, которые стремятся сохранить свою историю и культуру.

"На территории Черновицкой области среди районов, которые являются преимущественно румыноязычными или где проживает большое количество этнических румын - это Сторожинецкий, Глыбокский, Новоселицкий, частично Хотинский. Но Герцаевский район преимущественно румыноязычный. Последняя перепись в 2001 году показала, что там на 95% румыноязычное население. То есть такой район де-факто есть, он полностью румыноязычный, обучение проводилось в школах на румынском и украинском. Надо подчеркнуть, что стереотипы, что обучение проводилось на румынском, поэтому дети не владеют украинским - абсолютная неправда. Фактически данный район - самый маленький район Черновицкой области и абсолютно румынский. Поэтому его жителям необходимо самоопределиться как румыны и создать громаду в пределах района и, глобально говоря, административно и политически оформлять его как Румынский", - заявил Павел.

Он отметил, что в Герцаевском, Глубоцком и Сторожнецком районах Черновицкой области в большинстве проживает румынское население, на их основе внутри каждого района необходимо создать румынские территориальные объединения граждан. При этом предложения объединить румынский район с украинским для создания ОТГ нарушит коммуникацию и исторические особенности региона.

"При формировании ОТГ, когда-то шли разговоры о межрайонном формировании ОТГ, то есть если взять население из двух районов и совместно собирать, но это отпало. Потому что была поставлена задача - формировать ОТГ в пределах районов, разрывать районы.

Тогда были определенные разговоры, что вот румынский Герцаевский район его объединять например с Глыбоцким, с поселением Глыбоцкое, где проживают украинцы. Это было бы неправильно", - считает Павел Дмитрий.

Ситуация позволяет румынам региона свободно посещать Румынию, работать и получать европейское образование. Важно учитывать этнические и культурные особенности при разработке и утверждении планов тергромад Черновицкой области. По словам:

"Министерство национальностей - центральный орган власти, главная функция которого - координация с другими разными министерствами и ведомствами, в чьей компетенции находятся вопросы, связанные с межэтническими/национальными отношениями и.т.п. Местные администрации должны обеспечить программу национально-культурного развития коренных народов и национальных меньшинств, для чего осуществляется активная координация с данным министерством. Создание министерства по делам национальностей для учета интересов всех народов, проживающих в Украине позволит приблизить нашу страну к европейским ценностям и решить проблемы межнациональных взаимоотношений. Украина станет на шаг ближе к Европейскому союзу если будет ввести диалог с национальными меньшинствами, а не бояться их инициатив", - отметил руководитель Румынского сообщества Украины Иван Попеску.