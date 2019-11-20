Уровень ответственности – 0%: СМИ оценили работу губернатора Житомирской области Бунечко, инфографика

Журналисты дали оценку уровню ответственности председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, согласно опубликованной информации, он составляет 0%.

Об этом говорится в публикации издания "Слово и Дело".

Так, журналисты в своей инфографике указали, что в течение 100 дней в должности Бунечко не выполнил ни одного своего обещания.

При этом в издании отметили, что губернатор Житомирской области предоставил чрезвычайно малое количество конкретных обещаний - всего 9, и все они в настоящее время "в процессе выполнения".

Среди обещанного им - завершить процесс децентрализации, прекратить незаконную добычу янтаря, еженедельно посещать районы, решить проблему Квитневой школы, привлекать инвестиции в область, развивать индустриальные парки, строить дороги, строить новые школы и помогать футбольному клубу "Полесье".