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Уровень ответственности – 0%: СМИ оценили работу губернатора Житомирской области Бунечко, инфографика

среда, 20 ноября 2019, 13:18
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Журналисты дали оценку уровню ответственности председателя Житомирской областной государственной администрации Виталия Бунечко, согласно опубликованной информации, он составляет 0%.

Об этом говорится в публикации издания "Слово и Дело".

Так, журналисты в своей инфографике указали, что в течение 100 дней в должности Бунечко не выполнил ни одного своего обещания.

При этом в издании отметили, что губернатор Житомирской области предоставил чрезвычайно малое количество конкретных обещаний - всего 9, и все они в настоящее время "в процессе выполнения".

Среди обещанного им - завершить процесс децентрализации, прекратить незаконную добычу янтаря, еженедельно посещать районы, решить проблему Квитневой школы, привлекать инвестиции в область, развивать индустриальные парки, строить дороги, строить новые школы и помогать футбольному клубу "Полесье".

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