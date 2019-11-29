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Третий раз в штангу: в СМИ рассказали, как николаевский губернатор Стадник снова провалил попытку снять главу облсовета

пятница, 29 ноября 2019, 17:19
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Председатель Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник в очередной раз провалил отставку председателя областного совета Виктории Москаленко, не собрав большинство голосов депутатов.

Об этом сообщают НикВести.

Планировалось, что заседание начнется в 10:00, однако этого не произошло. Депутаты несколько часов заседали на 4 этаже здания облсовета, в малом зале Николаевской ОГА с участием губернатора Александра Стадника и сотрудников облгосадминистрации, но так и не собрали голоса.

Это яркий пример того, что с местными властями нужно считаться, а не пытаться управлять дистанционно из Киева, отметил журналист Олег Деренюга в Facebook.

"Первое. Сессия так и не собралась. Губернатор в 3-й раз дал в штангу, не смог договориться с местными депутатами и провалил снятие председателя Николаевского областного совета, продемонстрировав, таким образом, свою несостоятельность и беспомощность. Второе. Это яркий пример того, что с местными властями нужно считаться, а не пытаться "наклонить" их из Киева. Особенно, когда не обладаешь достаточным авторитетом. Третье. Меня сложно упрекнуть в симпатии к Юрию Кормышкину, но можно констатировать, что фракция "Наш край", публично перейдя в оппозицию, не позволила "варягу"-губернатору переломить облсовет через колено ", - написал Деренюга.

Как напоминают СМИ, несколько недель губернатор Николаевщины занимается сбором голосов за отставку председателя областного совета Виктории Москаленко. Александр Стадник инициировал вопрос об отставке председателя облсовета с начала ноября, но тогда на сессию, которая состоялась 7 ноября, этот вопрос в повестку дня внести не удалось. Следующая сессия должна была состояться 26 ноября, однако для ее проведения депутаты не смогли набрать нужного количества голосов.

Тогда глава облсовета Виктория Москаленко решила перенести заседание на 3 декабря. Депутатская группа под руководством губернатора Александра Стадника приняла решение собрать заседание 29 ноября, чтобы там проголосовать за снятие Москаленко. Но депутаты, не собрав голоса, разошлись.

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