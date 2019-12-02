Советник премьера Голик презентовал мануал по контролю качества строительства садиков и школ

Кабинет министров по поручению президента готовится начать строительство и реконструкцию 100 детских садиков, 100 школ и 100 стадионов по всей стране.

Практическое руководство по контролю качества и оценке работы подрядчиков представил советник премьер-министра Юрий Голик, пишет РБК-Украина.

Этот документ был создан на основе опыта работы команды Днепропетровской областной администрации 2015-2019 годов, где Голик занимал должность советника главы ОГА.

"Больше и круче, чем мы в Днепропетровской ОГА, не строил никто и никогда в стране. Потом, кровью, нервами, седыми волосами, сотнями литров выпитого кофе, тысячами пачек сигарет, десятками тысяч километров дорог, которые мы проехали, следя за воплощением каждого объекта, мы написали этот документ", - рассказал советник премьер-министра.

Документ является практичным мануалом для всех, кто оценивает и принимает работу подрядчиков.

"Этот документ - уникальная штука. Чисто практическая. Она бесценна для любой строительной компании, которая будет строить школу, садик или стадион. Безусловно, этот документ с удовольствием сделают настольным все опера во всех правоохранительных органах страны. Просто потому, что там есть 100 пунктов того, на что им обращать внимание", - говорит Голик.

Ранее Голик представил проект новой украинской таможни. Планируется, что до 2022 года будет модернизировано 16 пропускных пунктов на украинской границе. Их оснастят весовыми комплексами, сканерами и всем необходимым для быстрого и комфортного прохождения таможни.