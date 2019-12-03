Привел ко власти криминал: политолог рассказал о кризисе в Полтавской ОГА из-за нового руководителя

Новый председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, назначенный на должность 12 ноября, создал политический кризис в регионе и привел к власти "полукриминальные элементы".

Об этом на своей странице Facebook заявил известный политолог Виталий Кулик.

"По данным местных СМИ, группировка, в фарватере которого начинает двигаться новоназначенный глава Полтавской ОГА, занимается системы кражами газолина с газопроводов, замеченное в многочисленных рейдерских захватах земли и имущества", - отметил политолог.

Как он утверждает, "политическое" крыло группировки возглавляет одна из самых скандальных фигур Полтавской области, депутат областного совета Ирина Степаненко.

По словам политолога, на счету их группы скандальный "отжим" Полтавской детской библиотеки имени Панаса Мирного, попытка незаконной застройки в исторической части города, которая закончилась нападением "титушок" и ножевыми ранениями нескольких местных жителей, и другие преступления.

"Все эти события своего времени получили широкую огласку в местных СМИ. Такие группировки, как правило, считают» не руконеподаваемим ". Но новый губернатор видно другого мнения", - объясняет он.

Кулик считает, что основной интерес "группы Степаненко" - захват областного совета, доступа к средствам областного бюджета, ресурсов, находящихся в распоряжении ОГА.

"Методы борьбы за" приз "они также не подбирают. Например, последний раз Степаненко и Ко фактически сорвали сессию облсовета. Если учесть предыдущий бэкграунд группировки, то история коррупции на Полтавщине за 28 лет будет выдаваться" детским садом ". Союз с Степаненко для нового руководителя области - это гарантированный конфликт с общественностью, СМИ, практически всеми политическими силами в регионе ", - сообщает политолог.

Эксперт считает, что в случае дестабилизации ситуации, есть риск, что бюджет принять не получится. Тогда бюджетные работники останутся без зарплат.

"Опираясь на подобные" кадры "Олег Синегубов рискует сделать тихую Полтавскую эпицентром бунтов и протестов. Нужно ли это президенту Зеленскому", - резюмирует политолог.