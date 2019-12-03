RU  UA  EN

вторник, 3 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.75
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

3 декабря

10:59
Организаторы Евровидения-2020 показали сцену конкурса в Роттердаме: фото
09:57
Влад Яма показал архивное фото, на котором его не узнать
07:00
Как приготовить вкусную шарлотку с яблоками: рецепт, советы и типичные ошибки

2 декабря

19:10
Дом Гарри Поттера в Англии все пытаются продать, но никому не охота сталкиваться с его славой: фото
19:00
Год белой металлической крысы: что нужно знать о новом 2020-м
18:31
После лесных пожаров в Австралии люди со всего мира шлют раненым коалам рукавицы: фото
17:29
Тренер 50-летней Дженнифер Энистон раскрыл секрет ее стройной фигуры
16:45
Мелания Трамп показала рождественские декорации Белого дома: фото
16:24
Женщина решила почитать отзыв о ресторане и узнала о тайном романе мужа
15:53
Запуск нового газопровода Россией высмеяли меткой карикатурой
15:36
Элтон Джон поделился проблемой, с которой столкнулся после лечения рака
15:14
Британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Привел ко власти криминал: политолог рассказал о кризисе в Полтавской ОГА из-за нового руководителя

вторник, 03 декабря 2019, 10:36
переглянути новину українською

Новый председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, назначенный на должность 12 ноября, создал политический кризис в регионе и привел к власти "полукриминальные элементы".

Об этом на своей странице Facebook заявил известный политолог Виталий Кулик.

"По данным местных СМИ, группировка, в фарватере которого начинает двигаться новоназначенный глава Полтавской ОГА, занимается системы кражами газолина с газопроводов, замеченное в многочисленных рейдерских захватах земли и имущества", - отметил политолог.

Как он утверждает, "политическое" крыло группировки возглавляет одна из самых скандальных фигур Полтавской области, депутат областного совета Ирина Степаненко.

По словам политолога, на счету их группы скандальный "отжим" Полтавской детской библиотеки имени Панаса Мирного, попытка незаконной застройки в исторической части города, которая закончилась нападением "титушок" и ножевыми ранениями нескольких местных жителей, и другие преступления.

"Все эти события своего времени получили широкую огласку в местных СМИ. Такие группировки, как правило, считают» не руконеподаваемим ". Но новый губернатор видно другого мнения", - объясняет он.

Кулик считает, что основной интерес "группы Степаненко" - захват областного совета, доступа к средствам областного бюджета, ресурсов, находящихся в распоряжении ОГА.

"Методы борьбы за" приз "они также не подбирают. Например, последний раз Степаненко и Ко фактически сорвали сессию облсовета. Если учесть предыдущий бэкграунд группировки, то история коррупции на Полтавщине за 28 лет будет выдаваться" детским садом ". Союз с Степаненко для нового руководителя области - это гарантированный конфликт с общественностью, СМИ, практически всеми политическими силами в регионе ", - сообщает политолог.

Эксперт считает, что в случае дестабилизации ситуации, есть риск, что бюджет принять не получится. Тогда бюджетные работники останутся без зарплат.

"Опираясь на подобные" кадры "Олег Синегубов рискует сделать тихую Полтавскую эпицентром бунтов и протестов. Нужно ли это президенту Зеленскому", - резюмирует политолог.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

​Попытка №2: Зеленский вновь обновляет губернаторский состав

Нынешняя государственная политика убивает маленькие города и села - депутат сельского совета Николай Смилык

Между двух "нулей": кто может стать новым главой Донецкой области

​Рейтинг глав ОГА: "подводные камни" работы администраций

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: