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Советник премьера Юрий Голик презентовал свою первую книгу о работе в Днепропетровской ОГА

вторник, 03 декабря 2019, 11:51
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"Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления" - так называется книга, написанная советником премьер-министра Юрием Голиком о своем опыте работы в Днепропетровской обладминистрации.

Презентация книги состоялась в Киеве.

"Не секрет, что команда Резниченко сделала больше, чем любая другая область страны. Без преувеличения мы были самыми успешными региональными государственными менеджерами. Поэтому мы решили, что обязаны поделиться нашим опытом – это должно помочь всем, кто хочет давать физически осязаемый результат. Теперь каждый чиновник может прочитать эту книгу и понять, что делать и как делать", - рассказал Голик о причинах написания книги.

В 2015-2019 годах, когда в Днепропетровской ОГА работала команда Валентина Резниченко, в области было реализовано около 2000 инфраструктурных проектов. Значительную роль в этом сыграла децентрализация.

"Когда мы только пришли, бюджет развития области составлял несколько сот миллионов гривен. Когда мы уходили, он достигал 4 миллиардов. Эти деньги не взялись из ниоткуда – мы сумели наладить все процессы в области так, чтобы максимальная их часть направлялась в бюджет развития, а не бюджет проедания", - рассказал Голик.

По его словам, команде Резниченко приходилось каждый день выдавливать из себя и других "совок". "Поэтому школы и детские садики, которые мы построили, самые красивые и самые функциональные в стране. Просто нам было не все равно. А поскольку мы пришли во власть из бизнеса, то мы привнесли в государственное управление свой предыдущий опыт. И это сработало. Поэтому это книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления", - сказал Голик.

Директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий назвал эту книгу первым примером откровенного рассказа о сложностях и победах реформаторской команды.

Ранее Юрий Голик сообщал, что на опыте работы в Днепропетровской ОГА составил пошаговую инструкцию для оценки качества ремонтов и строительства школ, детских садиков, дорог и других объектов инфраструктуры.

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