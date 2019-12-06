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Три сотни книг для больницы Мечникова: советник премьера Голик пополнил больничный буккроссинг

пятница, 06 декабря 2019, 16:31
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Буккросинг в Днепропетровской областной больнице имени Мечникова был установлен несколько лет назад, когда Юрий Голик был еще советником главы Днепропетровской ОГА, и теперь он регулярно пополняет запас книг.

Об этом написал сам советник премьер-министра в Facebook.

"Приехать в Днепр, не заехать в легендарную больницу имени Мечникова и не подарить туда очередные 300 книг в book-crossing, установленный нами там пару лет назад - это точно не про нас. Книги, подаренные больнице, очень быстро нашли своих читателей. По оценкам врачей, чтение благотворно сказывается на процессе выздоровления пациентов", - заявил Голик.

"Эти книги расходятся буквально за один-два дня, остаются пустые полки. Мы очень рады, что наши больные, которые попадают в больницу Мечникова, имеют такую возможность найти любимую книгу", - говорит главный врач ОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

Среди 300 книг, подаренных больнице, были также книги писателя Яна Валетова и недавно вышедшая книга самого Голика "Бесконечность не для слабаков".

"Мне нравится буккроссинг. Я их вижу в больницах, школах, я считаю, что библиотеки - это незаслуженно забытые вещи", - поделился Ян Валетов во время передачи книг больнице.

Книга "Бесконечность не для слабаков", автором которой является Юрий Голик, рассказывает о том, как команда бизнес-менеджеров сумела внедрить навыки эффективного управления в систему Днепропетровской ОГА.

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